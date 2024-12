Mise à jour des 25 fugitifs les plus recherchés au Canada

La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont associés au Programme Bolo pour dévoiler la plus récente version du Top 25 des fugitifs les plus recherchés au Canada.

Deux hommes qui sont considérés comme des figures centrales du conflit sur les redevances au Québec trônent désormais au sommet de la liste établie par le Programme Bolo.

Mercredi, lors d’une conférence de presse tenue au Grand quartier général de la Sûreté du Québec, Dave « Pik » Turmel, qui serait à la tête de la Blood Family Mafia, ou BFM, a été identifié comme le nouveau suspect numéro un de Bolo. Turmel est recherchée par le SPVQ pour trafic de stupéfiants, complot et agression armée. Une récompense pouvant aller jusqu’à 250 000 $ est offerte jusqu’au 3 juin 2025 pour toute information menant à son arrestation.

« Dave Turmel et BFM sont prêts à tout pour prendre le contrôle du trafic de drogue, non seulement à Québec, mais dans tout l’est de la province », a expliqué le directeur du SPVQ, Denis Turcotte. « Dave Turmel : où que vous soyez, il n’est pas trop tard pour vous livrer aux autorités. Si vous ne le faites pas, nous allons vous trouver, vous arrêter et vous traduire en justice ».

Une récompense identique a été renouvelée pour le trafiquant de drogue présumé All Boivin, qui demeure le suspect numéro deux du Top 25 de Bolo. Boivin est recherché par la Sûreté du Québec.

À cet effet, Johanne Beausoleil, directrice générale de la SQ rappelle que « Cette mise à jour de Top 25 du Programme Bolo survient à un moment important pour les organisations policières québécoises puisqu’elle met l’accent sur deux individus qui ont été au cœur de récents événements de violence au Québec, soit Dave Turmel et All Boivin. Nous observons un changement au sein des milieux criminels organisés au Québec, marqués par des conflits et des violences pour le contrôle des territoires de vente de stupéfiants. Les violences engendrées par ces conflits et les auteurs de celles-ci ne sont pas tolérés au Québec. »

« Nos récompenses sont offertes pour toute information menant à l’arrestation des suspects visés. Point final. Leur éventuelle condamnation n’a rien à voir avec ces récompenses, » a déclaré Maxime Langlois, directeur du Programme Bolo. « Si les informations que vous avez fournies mènent à des arrestations dans ces dossiers, notre priorité sera de vous acheminer l’argent que vous méritez le plus rapidement possible, comme on l’a fait à de nombreuses reprises depuis 2018.»

Lors de cette même conférence de presse, des découpés grandeur nature de tous les fugitifs recherchés ont été présentés, ainsi qu’un calendrier de l’avent, fait par Bolo, dans lequel figurent les 25 fugitifs recherchés.