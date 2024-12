Accident mortel à Vallée-Jonction: l'identité de la victime rendue publique

L'identité de la femme de 26 ans, qui est décédée sur le coup, lors d'un accident de la route survenu mercredi à Vallée-Jonction, a été officiellement rendue publique par le bureau du coroner du Québec.

Il s'agit d'Alexandra Poulin, une résidente de Saint-Joseph-de-Beauce.

Une investigation est en cours par la coroner, Me Sophie Régnière, afin de déterminer les causes probables et les circonstances du décès.

Rappelons que la voiture de la jeune femme a été écrasée par le renversement d'un camion poids lourd, au croisement du boulevard du Cap et de la oute 173 à Vallée-Jonction.