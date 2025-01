Saint-Côme-Linière : un sexagénaire perd la vie sur un chantier

En ces temps de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de revoir les faits divers majeurs survenus en Beauce entre janvier et juin 2024. JANVIER Incendie à Saint-Gédéon: la Ferme Gédésoeufs a perdu plus de 20 000 poules L'incendie qui a ravagé un poulailler de la Ferme Gédésoeufs Inc., le vendredi 29 décembre dernier, a causé la ...