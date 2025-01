Saisie d'armes et de cigarettes de contrebande dans un véhicule

Des patrouilleurs de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC Beauce-Sartigan, ont intercepté, le 12 janvier en après-midi, un véhicule à l’intersection de l’autoroute 73 et de la route 204 à Saint-Georges.

Des constatations factuelles ont conduit les agents à obtenir des autorisations légales afin de perquisitionner dans le véhicule. Ainsi, 10 comprimés de méthamphétamine, 10 500 cigarettes non timbrées, des armes blanches et un pistolet à air comprimé ont été saisis.

Les deux occupants du véhicule, âgés de 40 et 50 ans, s’exposent à des accusations en lien avec la Loi concernant l’impôt sur le tabac, de possession de méthamphétamine et de possession d’arme dans un dessein dangereux, entre autres. Un des hommes a été libéré par promesse à comparaitre et l’autre a été détenu pour sa comparution.

Par ailleurs, le 21 janvier, vers 0 h 30, des policiers de la SQ du poste de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont intercepté un jeune homme de 18 ans, au kilomètre 116 de l’autoroute 20, à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Le résident de Québec roulait à 177 km/h sur l’autoroute. Il a reçu un constat d’infraction de 1 536 $ et 14 points d’inaptitude.