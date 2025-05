Moins de luminosité pour plus de visibilité

Les véhicules de la Sûreté du Québec disposeront désormais d’un nouveau système de gyrophares pour la nuit.

Vous avez certainement déjà vu un ou plusieurs véhicules de police arrêtés sur le bas-côté avec les lumières allumées et scintillantes en pleine nuit. Ainsi, vous avez donc probablement constaté que, dans cette situation, les gyrophares sont aveuglants et donc peu efficaces. Et bien la Sûreté du Québec a aussi fait ce constat.

« On s’est rendu compte que plus t’en as, plus ça fait une grosse boule de lumière quand t’es loin et tu ne vois pas ce qui se passe », a précisé Charles-Antoine Godue-Faucher, responsable de la division de l’atelier mécanique, présentant ce nouvel outil sur la chaîne YouTube de la Sûreté du Québec.

Ces éblouissements et cette confusion pouvaient rendre certaines situations dangereuses sur la route. C’est donc pour cette raison que, après avoir regardé plusieurs études et réalisé plusieurs tests, le service de police provincial a décidé de procéder à des changements.

« Ça nous a permis de réaliser qu’en réduisant la luminosité et les effets stroboscopiques, on voyait aussi bien sinon mieux le véhicule et on voyait mieux où il se situait. Ça réduit énormément les éblouissements. »

Ainsi, tous les nouveaux véhicules disposeront maintenant d’une nouvelle configuration spécifique à la vision de nuit, qui sera différente du jour. L’intensité des lumières sera diminuée, tout comme les effets stroboscopiques.