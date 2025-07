Accident à East Broughton : l'identité de la victime est connue

Des perquisitions et arrestations ont eu lieu ce jeudi matin sur le Boulevard Bernard à Saint-Ephrem et sur la Route 277 à Lac-Etchemin. Cette opération qui découle d’une enquête ayant débuté au cours des derniers mois a mobilisé une vingtaine de policiers et a permis la saisie d’un fusil de calibre 12. Au cours de l’opération, les agents ...