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Saint-Georges

Accident avec blessé mineur

durée 11h00
13 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un accident, impliquant deux véhicules, a fait un blessé mineur à Saint-Georges.

La collision est survenue vers 9 h, à l'intersection de la 118e rue (rue du pont), et de la 1re avenue, en plein centre-ville, a confirmé l'agente Élisabeth Marquis, du Service des communications de la Sûreté du Québec.

La personne a été transportée vers l'hôpital de Saint-Georges.

La circulation a été pertubée dans le secteur, le temps de libérer la voie.

 

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