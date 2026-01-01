Accident avec blessé mineur

Un accident, impliquant deux véhicules, a fait un blessé mineur à Saint-Georges.

La collision est survenue vers 9 h, à l'intersection de la 118e rue (rue du pont), et de la 1re avenue, en plein centre-ville, a confirmé l'agente Élisabeth Marquis, du Service des communications de la Sûreté du Québec.

La personne a été transportée vers l'hôpital de Saint-Georges.

La circulation a été pertubée dans le secteur, le temps de libérer la voie.