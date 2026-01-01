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Feu très mineur à Beauceville

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12 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Beauceville ont été appelés vers 13 h 30 aujourd'hui pour une alerte dans le rang Saint-Joseph.

Le feu a pris dans un tas de bois à l'arrière d'une résidence de ce secteur rural de la municipalité.

L'élément a été rapidement maîtrisé. Les pompiers ont effectué les vérification d'usage pour s'assurer qu'il n'y ait pas de propagation en ce temps chaud alors que l'assèchement au sol est prononcé.

 

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