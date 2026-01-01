Une personne portée manquante dans les eaux de la Chaudière

Des recherches ont cours présentement pour retrouver une personne qui aurait chaviré avec son kayak sur la rivière Chaudière, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon.

C'est ce qu'a confirmé l'agent Louis-Philippe Ruel, du Service des communications de la Sûreté du Québec, lors d'un entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Un appel a été logé vers 19 h 30 ce soir par un résident de la rue Bellevue, qui aurait aperçu la personne sombrer dans les eaux dont le courant est fort dans le secteur.

L'embarcation a été repérée et récupérée par les services d'urgence qui se sont rendus sur place (SSI de Saint-Lambert-de-Lauzon, Scott et Lévis) mais pas son passager. La SQ n'a pas voulu préciser pour le moment s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Au moment d'écrire ces lignes, la décision n'avait pas encore été prise si des plongeurs allaient être dépêchés sur les lieux pour appuyer les recherches.