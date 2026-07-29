Incendie St-Evariste: la maison a été complètement détruite

Le feu a eu raison de la maison située au 344, route 108, à Saint-Evariste-de-Forsyth, qui a été touchée par un incendie ce mercredi.

« C’est un feu électrique qui est parti à la cave. C’est un fil électrique qui a surchauffé », a expliqué Martin Boutin, directeur adjoint du Service de sécurité incendie (SSI) de la Haute-Beauce, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le propriétaire des lieux, qui est actuellement en vacances, avait reçu une notification durant la nuit l’informant qu’il n’avait plus de réseau internet. Selon le directeur adjoint du SSI, cela permet d’affirmer que le feu avait bien débuté tôt dans la nuit, probablement autour d’une heure du matin. De plus, le plancher était défoncé à l’arrivée des pompiers qui ont reçu l’appel vers 6 h 15 ce matin. C’est un camionneur qui a contacté les services d’urgences en découvrant l’incendie. « Le feu était déclaré depuis un bout c’est certain », a ajouté monsieur Boutin.

Le bâtiment, qui était maintenant une résidence, était l’ancienne épicerie du village. Dû au fait que c’est une très vieille maison et qu’elle a connu de nombreux travaux ici et là, il aurait été impossible pour les pompiers d’éteindre l’incendie. La fumée et les flammes se faufilaient partout à travers les murs. « Il aurait fallu défaire tout le dedans de la maison et c’était impossible à faire », a expliqué Martin Boutin.

Le vent n’aidant pas à l’intervention, le SSI a finalement fait appel à une pelle mécanique dans la matinée afin de protéger les bâtiments aux alentours, dont une grange contenant des choses de valeurs ainsi que deux maisons.

« J’ai demandé au propriétaire s’il y avait du matériel à aller chercher qui était vraiment important, mais il m’a dit de ne pas prendre de chance et qu’il n’y avait rien d’irremplaçable. On a donc fait ce qu’on avait à faire en essayant de garder l’endroit de départ du feu intact pour qu’il (le propriétaire) n'ait pas de problème avec son assurance. »

Au total, une quarantaine de pompiers étaient sur place. Les pompiers de la Haute-Beauce, ont été aidés par les SSI de Lambton, Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Éphrem. L’important était d’apporter de l’eau car le village ne dispose pas de borne fontaine.

Le travail s'est terminé vers 14 h.