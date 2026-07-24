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Faits divers

Sûreté du Québec

Fin d'avis de disparition

Fin d'avis de disparition
Photo: Sûreté du Québec

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Mise à jour: Il a été retrouvé sain et sauf à 16 h 30.

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver  Pierre-Alain Giroux, 45 ans de Beauceville.  

Il a été vu pour la dernière fois le 23 juillet 2026, vers 7 h, dans le secteur de la 90e Rue à  Beauceville, alors qu’il se déplaçait à pied.  

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.  

Description  

Taille : 1,78 m (5 pi 10 po
Poids : 90 kg (198 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : bruns  

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un chandail à capuchon noir, un pantalon de  jogging noir, des bottes de marche, un sac à dos noir ainsi qu’une casquette bleue des Blue  Jays.  

Toute personne qui apercevrait Pierre-Alain Giroux est priée de communiquer avec le 911.  Toute information pouvant aider à le retrouver peut également être communiquée, de façon  confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659- 4264.

 

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