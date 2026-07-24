Sûreté du Québec
Fin d'avis de disparition
Mise à jour: Il a été retrouvé sain et sauf à 16 h 30.
La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver Pierre-Alain Giroux, 45 ans de Beauceville.
Il a été vu pour la dernière fois le 23 juillet 2026, vers 7 h, dans le secteur de la 90e Rue à Beauceville, alors qu’il se déplaçait à pied.
Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.
Description
Taille : 1,78 m (5 pi 10 po
Poids : 90 kg (198 lb)
Cheveux : bruns
Yeux : bruns
Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois, il portait un chandail à capuchon noir, un pantalon de jogging noir, des bottes de marche, un sac à dos noir ainsi qu’une casquette bleue des Blue Jays.
Toute personne qui apercevrait Pierre-Alain Giroux est priée de communiquer avec le 911. Toute information pouvant aider à le retrouver peut également être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659- 4264.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Opération visant la protection des élèves: plus de 5 700 constats d’infraction remis
La Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires, dont l’Association des directeurs de police du Québec et l’ensemble des services de police du Québec, a procédé mercredi le 16 septembre, à une opération nationale en sécurité routière ciblant les principaux comportements à risque. La sécurité du transport scolaire et ...LIRE LA SUITE
Une porcherie en proie aux flammes à Saint-Elzéar
Un important incendie s'est déclaré dans une porcherie située dans le rang Bas-Saint-Jacques à Saint-Elzéar, en milieu de journée, ce mercredi 16 septembre. En plus des pompiers de Saint-Elzéar, les services de sécurité incendie de Scott, Sainte-Marie, Saint-Bernard, Vallée-Jonction et Saint-Sylvestre ont été appelés pour combatte ...LIRE LA SUITE
La semaine en bref sur la scène policière
Voici un résumé d'interventions survenues sur le territoire du centre de services de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier. — Le 3 septembre vers 13 h 30, un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui effectuait une patrouille à ...LIRE LA SUITE