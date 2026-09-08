Distribution de verrous de pontet en Chaudière-Appalaches

Une distribution gratuite de verrous de pontet aura lieu du 10 septembre au 16 octobre prochain, dans plusieurs localités de Chaudière-Appalaches.

Un verrou de pontet est un dispositif de sécurité permettant de neutraliser une arme à feu en empêchant d’actionner la détente.

Cette activité vise à sensibiliser la population aux risques que présentent les armes à feu et à l’importance de l’entreposage sécuritaire afin de prévenir les accidents, les suicides et les homicides. La distribution de verrous de pontet est réalisée dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide.

Des kiosques se tiendront dans les municipalités suivantes: Saint-Zacharie, Saint-Georges, Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Sainte-Marie, Sainte-Justine, Thetford, Saint-Jacques-de-Leeds, East Broughton, Laurier-Station, Sainte-Croix, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Charles-de-Bellechasse et Sainte-Hénédine.

Des membres de l’équipe de prévention du suicide de Santé Québec Chaudière‑Appalaches, accompagnés de membres du service de police et du personnel de l’organisme Partage au masculin, seront sur place. Ils auront pour rôle de faire connaître les ressources d’aide et de renseigner les personnes sur l’installation du verrou, le maniement, l’entreposage et le transport sécuritaire des armes à feu. Le contrôle de l’accès des armes à feu est une façon efficace de réduire le nombre de décès par suicide.

Les personnes qui se présenteront à l’un des kiosques d’information pourront recevoir un verrou de pontet. Il sera possible de n’avoir qu'un verrou par personne jusqu’à épuisement des quantités disponibles.

Pour connaître les dates et les lieux exacts des kiosques, consultez: www.prevenirlesuicide.com

Rappelons que pour toute situation de crise suicidaire il est possible de parler avec un intervenant social 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1 866 277-3553 (1 866 APPELLE).