Accident mortel de Lambton: le coroner conclut à un décès évitable

Le Bureau du coroner a rendu public son rapport d'investigation sur le décès de Christian Lecomte, ce camionneur de 52 ans mort le 28 août 2024 après avoir perdu le contrôle de son véhicule dans une carrière de Lambton exploitée par l'entreprise beauceronne Giroux et Lessard Limitée.

La coroner Kathleen Gélinas conclut qu'il s'agit d'un « décès évitable », attribuable à des défaillances mécaniques du système de freinage.

Selon le rapport, M. Lecomte opérait un tombereau à châssis articulé Volvo A25C, un véhicule lourd utilisé pour transporter des matériaux granulaires jusqu'au sommet d'une colline. En redescendant une pente d'environ 85 mètres, il a signalé par radio que les freins ne répondaient plus. Le véhicule a pris de la vitesse, dévié de sa trajectoire, traversé un fossé et poursuivi sa course dans un boisé avant de s'immobiliser. Des collègues lui ont porté secours et entamé des manœuvres de réanimation, mais son décès a été constaté le soir même à l'hôpital, des suites d'un traumatisme crânien.

L'enquête indépendante de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), à laquelle la coroner a eu accès, a permis d'établir que le système de freinage du tombereau présentait de multiples défaillances touchant la quasi-totalité des roues du véhicule, en plus de pneus jugés usés au-delà des normes du fabricant. Les analyses ont permis d'écarter les conditions routières et d'autres facteurs comme causes de l'accident.

Le rapport souligne également l'absence de tout programme d'entretien préventif pour ce véhicule, considéré comme un équipement hors route, ainsi qu'un épisode similaire de perte de freinage survenu avec le même véhicule quelques mois avant l'accident, sans qu'aucune mesure additionnelle n'ait été mise en place à la suite de cet incident.

Au-delà des circonstances immédiates, la coroner Gélinas soulève un enjeu plus large touchant l'ensemble de l'industrie. Un tombereau à châssis articulé, bien qu'il pèse près de 18 tonnes et soit doté d'un système de freinage complexe comparable à celui d'un véhicule lourd, n'est actuellement classé au Québec que comme un « véhicule-outil », n'exigeant qu'un permis de classe 5, soit une exigence bien moindre que celle d'un véhicule lourd de classe 3. Elle note que deux autres décès survenus au Québec dans des circonstances similaires, impliquant le même type de véhicule, ont mené à des constats comparables chez ses collègues coroners.

Des recommandations à la CNESST et à l'employeur

Sans aller jusqu'à recommander une refonte complète du système de classification des permis, la coroner presse la CNESST de compléter, dans les meilleurs délais, sa réflexion amorcée avec les acteurs du milieu sur la formation et la qualification requises pour les opérateurs de ce type de véhicule, puis d'adopter les changements réglementaires nécessaires pour créer un certificat de compétence spécifique. Elle recommande aussi que les employeurs soient sensibilisés à la complexité de ces véhicules, dont la conduite ne peut se limiter à une carte de compétence générale d'opérateur d'équipement lourd.

À l'endroit de Giroux et Lessard Limitée, la coroner recommande le maintien d'un programme d'entretien préventif conforme aux normes du fabricant, ainsi que l'assurance que les fiches d'inspection quotidienne soient bel et bien complétées par les opérateurs et transmises pour que toute anomalie soit rapidement signalée et corrigée.

Le rapport précise qu'aucune poursuite criminelle ou pénale ne sera intentée en lien avec cet accident, une décision qui a permis la publication des circonstances entourant le décès de M. Lecomte.