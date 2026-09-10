La semaine en bref sur la scène policière

Voici un résumé d'interventions survenues sur les territoires des centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie de la Sûreté du Québec, telles que rapportées dans le dernier bulletin hebdomadaire d'information du corps policier.

— Le 22 août, vers 21 h 30, des policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont capté un véhicule circulant à 128 km/h dans une zone limitée à 50 km/h sur la route Coulombe, à Saint-Isidore. Le conducteur, un homme de 20 ans de Shawinigan, a reçu quatre constats d’infraction, soit un de 1 543 $, assorti de 14 points d’inaptitude pour le grand excès de vitesse; un second de 338 $, avec trois points d’inaptitude, pour avoir omis de faire un arrêt obligatoire; un troisième de 524 $ (quatre points d’inaptitude) pour avoir conduit après avoir consommé de l’alcool alors qu’il était soumis à la règle du zéro alcool, ainsi qu’un constat de 524 $, pour avoir conduit alors qu’il faisait l’objet d’une sanction.

— Le 3 septembre, la centrale de Saint-Georges a reçu un appel d’un citoyen à l’effet qu’un homme présentant de forts symptômes de capacités affaiblies venait de quitter Saint-Prosper, en direction de Saint-Georges. Des agents de la MRC de Beauce-Sartigan ont localisé le véhicule près de la 28e Avenue et de la 120e Rue, à Saint-Georges. Lors de l’interception, les agents ont tout de suite confirmé les dires du citoyen et ont procédé à l’arrestation de l’homme de 40 ans, pour une conduite avec les capacités affaiblies. Celui-ci a refusé de fournir les échantillons d’haleine. Il sera accusé de refus.

— Le 4 septembre, vers 21 h 20, des policiers de la MRC Beauce-Centre ont procédé à l’arrestation d’un homme de 36 ans, originaire de Roxton Pond, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, alors que ce dernier conduisait une voiturette de golf sur la voie publique lors du festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce. L’incident s’est produit sur la rue Martel. Cinq personnes se trouvaient à bord de la voiturette de golf et avaient des comportements imprudents. Lors de l’interception, les occupants ont tous pris la fuite à l’exception du conducteur. Celui-ci a été arrêté et a soufflé plus du double de la limite permise par la loi. L’individu a été libéré sur citation à comparaître et son permis de conduire a été suspendu pour 90 jours.

— Le 5 septembre vers 20 h, les agents de la MRC Beauce-Centre ont procédé à l’interpellation d’un homme de 34 ans, originaire d’Havelock, pour avoir eu des agissements dangereux qui contrevenait à diverses infractions de la règlementation municipale. L’homme qui se trouvait en état d’ébriété a refusé catégoriquement de s’identifier et a continué d’insulter les agents. L’homme a résisté à son arrestation pour avoir entravé le travail des agents de la paix. L’individu a été arrêté et libéré sur promesse de comparaître et devra se présenter au palais de justice de Saint-Joseph, pour répondre à une accusation d’entrave au travail des agents de la paix. Quelques constats d’infractions en vertu d’infractions à la règlementation municipale lui ont également été remis.

— Le 5 septembre, vers 23 h, pendant le Festival des travailleurs de Saint-Joseph-de-Beauce, des policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 29 ans, originaire de L’Ange-Gardien, qui a été interpellé dans un espace de stationnement sur la rue Martel, alors que le moteur de sa voiture était en marche. L’homme a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, suite à un test fait à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA), qu’il a échoué. Il a ensuite soufflé plus du double de la limite permise par la loi une fois au poste. L’individu fera face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies. Son permis a été suspendu pour 90 jours et son véhicule a été saisi 30 jours.

— Le 6 septembre, un homme s’est fait voler sa trottinette électrique au centre-ville de Saint-Georges. Prévoyant lors de l'achat, celui-ci avait tagué son engin avec un système GPS. Grâce à son initiative, il a pu guider les agents et la trottinette a été retrouvée à Notre-Dame-des-Pins.

Bilan estival des capacités affaiblies - Centre de services de Sainte-Marie

Au cours des mois de juillet et août, les policiers des MRC de La Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet ont ouvert un total de 41 dossiers en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue, sur leurs territoires respectifs.

Plus précisément, 11 dossiers ont été ouverts dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, 13 dans la MRC de Bellechasse, sept pour le territoire de Montmagny et 10 dans la MRC de L’Islet.

Ces interventions découlent notamment du travail de patrouille, d’interceptions routières et de signalements provenant du public. La conduite avec les capacités affaiblies demeure une priorité en matière de sécurité routière et les policiers maintiennent une présence active sur l’ensemble du réseau routier de ces quatre MRC, afin de détecter les conducteurs à risque et de contribuer à la sécurité de tous les usagers de la route.