Depuis ce matin
Important incendie de résidence à Saint-Evariste-de-Forsyth
Un important incendie s'est déclaré ce matin dans une résidence située au 344, route 108, à Saint-Evariste-de-Forsyth.
Les Services incendie de la Haute-Beauce, Saint-Éphrem, Saint-Honoré-de-Shenley et de Lambton ont été appelés en renfort.
Plus d'informations suivront.
Vidéo d'Éloïse Poulin.
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