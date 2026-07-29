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Faits divers

Depuis ce matin

Important incendie de résidence à Saint-Evariste-de-Forsyth

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Un important incendie s'est déclaré ce matin dans une résidence située au 344, route 108, à Saint-Evariste-de-Forsyth. 

Les Services incendie de la Haute-Beauce, Saint-Éphrem, Saint-Honoré-de-Shenley et de Lambton ont été appelés en renfort.

Plus d'informations suivront.

Vidéo d'Éloïse Poulin.

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