Important incendie de résidence à Saint-Evariste-de-Forsyth

Un important incendie s'est déclaré ce matin dans une résidence située au 344, route 108, à Saint-Evariste-de-Forsyth.

Les Services incendie de la Haute-Beauce, Saint-Éphrem, Saint-Honoré-de-Shenley et de Lambton ont été appelés en renfort.

Plus d'informations suivront.

Vidéo d'Éloïse Poulin.