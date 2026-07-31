La SQ intensifie ses interventions sur les plans d’eau cette fin de semaine

Les policiers intensifieront leur présence sur les plans d’eau du Québec ce samedi 1er et dimanche 2 août dans le cadre d’une opération nationale concertée en sécurité nautique.

Sous le thème « On est tous responsables de notre conduite », cette opération vise à sensibiliser les plaisanciers aux comportements pouvant mettre leur sécurité et celle des autres en danger.

Selon la Sûreté du Québec, l’achalandage augmente sur les plans d’eau, aux quais et sur les routes durant la période estivale. Dans plusieurs collisions, chavirements et noyades, le comportement humain demeure un facteur important.

Les policiers mèneront différentes interventions auprès des plaisanciers, autant à quai que sur les plans d’eau. Ils appliqueront, selon les situations, les lois et règlements en vigueur, notamment la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

La SQ rappelle aux citoyens de vérifier la météo avant de partir, de prévoir leur itinéraire et de s’assurer d’avoir l’équipement obligatoire à bord de leur embarcation. Chaque occupant doit notamment avoir un vêtement de flottaison individuel adapté à sa taille.

Les plaisanciers sont aussi invités à vérifier si des interdictions de navigation sont en vigueur dans le secteur choisi et à informer une personne de leur plan de route, du nombre de personnes à bord et de l’heure de retour prévue.

La consommation d’alcool à bord d’une embarcation est également déconseillée. La SQ rappelle qu’elle augmente les risques de décès ou de blessures et peut entraîner des sanctions prévues au Code criminel.

Par cette opération, les services policiers souhaitent permettre aux adeptes d’activités nautiques de profiter de leur sortie en toute sécurité.

