Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le coroner publie son rapport d'enquête

Le rapport du coroner, mandaté pour investiguer le «décès violent» de Marie Lambert, qui est morte à l'Hôpital de Saint-Georges en octobre dernier, des suites d'une agression par un autre patient, vient d'être rendu public.

Dans son rapport, Dr Jean-Marc Picard rappelle que la dame de 81 ans est entrée au centre hospitalier le 13 octobre 2025 pour hyperthermie et début d’œdème pulmonaire. Jusqu’au 17 octobre, l’état général de la résidente de Saint-Jules s’est détérioré au point de la transférer aux soins intensifs. Après trois jours dans ce milieu, son état s’est amélioré rapidement.

Le 20 octobre, elle a reçu son congé des soins intensifs, puis a été transférée dans une chambre double commune à l’unité.

Le tragique événement est survenu dès la première nuit, soit le 21 octobre vers 1 h, alors que Mme Lambert a été agressée à coups de marchette au niveau de la tête par son colocataire de chambre. Le personnel médical est aussitôt intervenu pour protéger la patiente et pour contrôler l’usager qui était en délirium.

À la suite, l'octogénaire s'est plainte de douleurs cervicales et de maux de tête. Dans la nuit, l’investigation par CT scan de la patiente a révélé la présence d’un volumineux hématome (poche de sang) sous-dural et autres blessures graves. Son état général s’est détérioré rapidement. Elle est décédée entourée de ses proches, quelques heures après l’agression.

Pas d'accusations criminelles

Le coroner signale que tous les témoins rencontrés par l'enquêteur policier ont décrit de façon unanime les circonstances de l'incident décrites dans son rapport.

L’enquêteur a présenté son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) dans le cadre d’un homicide involontaire. Après analyse, notamment celle du pathologiste, celui-ci (le directeur) en est venu à la conclusion qu’il était impossible d’établir un lien de causalité ente le décès de la victime, compte tenu de ses antécédents médicaux (fibrillation auriculaire, cardiopathie dilatée secondaire, hypertension artérielle et autres), et les gestes posés par le suspect. Par conséquent, aucune accusation criminelle n'a été portée dans ce dossier. De plus, le suspect est lui-même décédé le 10 janvier 2026.

Par ailleurs, à la suite de l'incident, le coroner Picard a mandaté la gestion des risques de Santé Québec Chaudière-Appalaches d’enquêter sur ce décès.

Trois recommandations concernant ce dossier lui ont été transmises :

► S’assurer d’un pairage sécuritaire entre les usagers.

► Optimiser les appels aux médecins et coordonnateurs pour assurer le suivi clinique et améliorer la communication interprofessionnelle.

► Appliquer les politiques et procédures en place sur la gestion des évènements.

« Les recommandations de la gestion des risques ont été expliquées aux proches (de la victime) et puisqu’elles me conviennent, aucune recommandation supplémentaire ne sera faite au présent dossier », a conclu le coroner.