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Jérôme Carbonneau retrouvé sain et sauf

Jérôme Carbonneau retrouvé sain et sauf
Photo: Sûreté du Québec

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La Sûreté du Québec vient d'aviser que Jérôme Carbonneau a été retrouvé sain et sauf vers 1 h 30, ce matin, par les policiers assignés à sa recherche à Saint-Benjamin.

L'homme de 47 ans de Saint-Benjamin.a été envoyé dans un centre hospitalier pour recevoir des soins appropriés à son état.

La Sûreté du Québec remercie la population et les médias de leur collaboration.

 

 

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