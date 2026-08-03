Jérôme Carbonneau retrouvé sain et sauf

La Sûreté du Québec vient d'aviser que Jérôme Carbonneau a été retrouvé sain et sauf vers 1 h 30, ce matin, par les policiers assignés à sa recherche à Saint-Benjamin.

L'homme de 47 ans de Saint-Benjamin.a été envoyé dans un centre hospitalier pour recevoir des soins appropriés à son état.

La Sûreté du Québec remercie la population et les médias de leur collaboration.