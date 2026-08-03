Un nombre important de motocyclistes impliqués dans les accidents mortels

L’analyse préliminaire des collisions mortelles survenues pendant les vacances de la construction permet de constater qu’un nombre important de motocyclistes ont été impliqués, soit six parmi les 15 collisions recensées.

C'est le bilan de cette période particulièrement achalandée sur le réseau routier québécois que viennent de dresser la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la Sûreté du Québec (SQ) et l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ).

Au cours de la période, 18 personnes ont perdu la vie dans 15 collisions survenues sur les routes du Québec. Bien qu’il y ait eu moins de décès que l’année dernière, rappelons que chaque perte de vie représente une tragédie humaine qui touche des familles, des proches et des communautés entières.

Les enquêtes menées jusqu’à maintenant démontrent par ailleurs que, dans l’ensemble de ces collisions, au moins un facteur humain est en cause. Ces constats rappellent l’importance, pour tous les usagers du réseau routier, d’adopter des comportements prudents et sécuritaires en tout temps.

Tout au long du mois de juillet, les partenaires ont multiplié les efforts de sensibilisation, notamment en diffusant une série de capsules vidéo mettant en lumière les témoignages de policières et policiers confrontés aux conséquences humaines des collisions mortelles. Cette initiative avait pour objectif de favoriser une prise de conscience. Bien que les vacances de la construction soient maintenant terminées, la saison estivale se poursuit et les déplacements demeureront nombreux au cours des prochaines semaines. Les usagers du réseau routier sont invités à poursuivre leurs efforts afin d’adopter des comportements sécuritaires et responsables.

Les principaux facteurs contributifs aux collisions mortelles demeurent la vitesse excessive ou inadaptée, la distraction ainsi que la capacité de conduire affaiblie. Le respect du Code de la sécurité routière, le port de la ceinture de sécurité et l’adoption de comportements responsables demeurent les meilleurs moyens de prévenir les collisions graves et mortelles.