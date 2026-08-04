Une remorque de la municipalité vandalisée à Sainte-Justine

Le service des loisirs de la municipalité de Sainte-Justine tente de retrouver les responsables d'actes de vandalisme causés dernièrement au terrain de soccer.

En effet, la remorque utilisée pour ranger les équipements du terrain de soccer a été endommagée par de multiples impacts de balles de golf. « Le nombre important de trous visibles sur le trailer laisse malheureusement peu de place au doute : il ne s'agit pas d'un accident, mais bien d'un geste délibéré », a soutenu l'organisation dans une publication sur les réseaux sociaux.

Cette dernière a également souligné qu'au-delà des dommages matériels, « ce sont des équipements qui appartiennent à toute la communauté. Ils sont financés grâce au soutien de nos partenaires, aux contributions des citoyens et au travail de nombreux bénévoles qui s'investissent pour offrir des installations de qualité à nos jeunes et à l'ensemble de la population. »

La municipalité appel donc les éventuels témoins à se manifester afin d'aider à identifier les responsables.