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Meurtre de Nicolas Audet: un suspect arrêté à Saint-Bernard
Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne (SECP) de la Sûreté du Québec (SQ) confirme l’arrestation d’un individu en lien avec le meurtre de Nicolas Audet survenu le 14 février 2022. La victime avait été retrouvée dans sa résidence de Saint-Isidore, en Beauce.
Étienne Gourde, 29 ans, a été arrêté chez lui, à Saint-Bernard. Il comparaîtra au cours de la journée, par visioconférence avec le Palais de justice de Québec, pour faire face à une accusation de meurtre au premier degré.
En plus des enquêteurs du SECP, plusieurs unités ont été mises à contribution dans le cadre de cette opération. Soulignons également l’aide du public et la collaboration du Directeur des poursuites criminelles et pénales.
« Cette arrestation découle d’une longue enquête au cours de laquelle différents moyens et techniques ont été mis en place. L’homme arrêté était ciblé depuis longtemps et le travail acharné des enquêteurs a porté fruits. L’annonce d’aujourd’hui démontre que la SQ ne ménage aucun effort afin de résoudre des crimes pour lesquels des familles et des proches espèrent un dénouement », a souligné la lieutenante Jennifer Chez, responsable de la Division des enquêtes sur les crimes contre la personne.
Cette arrestation vient conclure ce dossier et mettre un terme à quatre années d’enquête.
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