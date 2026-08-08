Sécurité nautique: plus de 600 embarcations ont été vérifiées

Plus de 600 embarcations ont été vérifiées et plus de 50 constats ont été émis lors de l’Opération nationale concertée en sécurité nautique tenue le week-end dernier.

Elle a été menée par plusieurs services de police de la province, dont principalement la Sûreté du Québec.

Au nombre des constants, trois personnes ont été arrêtées pour capacité de conduire affaiblie.

Les interventions ciblaient les comportements à risque, tels que:

— L’absence des équipements de sécurité obligatoires à bord;

— La conduite d’une embarcation avec les capacités affaiblies par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux;

— La conduite imprudente.

Notons que lors de la journée du 2 août 2026, les conditions météorologiques au Québec étaient défavorables à la navigation de plaisance. Les fortes pluies et les risques d’orages observés dans plusieurs régions rappellent l’importance, pour les plaisanciers, de consulter les prévisions météorologiques avant leur départ et d’adapter leurs activités aux conditions en vigueur afin d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers des plans d’eau.

Pour de plus amples informations sur les conseils et règles en matière de sécurité nautique, consultez le guide de sécurité nautique.

Les services de police du Québec maintiendront leurs efforts afin de sensibiliser les plaisanciers à l’importance d’adopter des comportements sécuritaires et responsables, contribuant ainsi à rendre les plans d’eau plus sécuritaires pour tous.