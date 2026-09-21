Un exercice
Simulation d’urgence au Cégep Beauce-Appalaches
Une simulation d’urgence se tient aujourd’hui, 21 septembre, au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, entre 12 h 30 et 16 h 30, près du terrain de football.
Au cours de l’exercice, vous pourriez remarquer la présence de véhicules d’urgence, de personnel d’intervention ou de figurant(e)s sur le campus. Aucun risque n’est associé à cette activité et aucune intervention n’est requise de votre part.
Cette activité pédagogique, réalisée dans le cadre du cours Situations particulières en Soins préhospitaliers d’urgence, mettra en scène un scénario d’explosion impliquant un produit dangereux.
Les personnes étudiantes auront l’occasion de mettre en pratique les interventions de décontamination et le triage de personnes blessées, avec la collaboration du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Georges.
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