Opération visant la protection des élèves: plus de 5 700 constats d’infraction remis

La Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires, dont l’Association des directeurs de police du Québec et l’ensemble des services de police du Québec, a procédé mercredi le 16 septembre, à une opération nationale en sécurité routière ciblant les principaux comportements à risque.

La sécurité du transport scolaire et la protection des élèves ont été les priorités de cette journée d’intervention qui a permis de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route. L'objectif était de rappeler l’importance de respecter la signalisation entourant les autobus scolaires, les limites de vitesse dans les zones scolaires ainsi que les règles de prudence à proximité des points d’embarquement et de débarquement des élèves.

Une attention particulière a été portée aux jeunes marcheurs se rendant à l’école ou en revenant à la maison.

Au total, ce sont plus de 5 700 constats d’infraction qui ont été émis par l’ensemble des intervenants. Dont :

- plus de 3 400 pour excès de vitesse ;

- plus de 200 pour utilisation du cellulaire ou autre appareil électronique; et

- plus de 2 600 pour des infractions diverses.

Notons que deux personnes ont été arrêtées pour capacités de conduire affaiblie.

Par cette opération, la Sûreté du Québec et ses partenaires ont souhaité rappeler que la sécurité des élèves est une responsabilité partagée. Chaque conducteur contribue, par ses comportements, à offrir un environnement routier plus sécuritaire aux enfants qui fréquentent quotidiennement les réseaux de transport scolaire.