Un billet de loterie acheté à Saint-Georges fait gagner 100 000$ à Francine Gilbert

Francine Gilbert, résidente de Chaudière-Appalaches, a mis la main sur l’un des gros lots de 100 000 $ du billet à gratter Boum multiplicateur.

Francine Gilbert achète occasionnellement des billets à gratter. Lors d’un arrêt au dépanneur, elle s’est laissé tenter par le billet Boum multiplicateur. Grâce à ce dernier, elle a gagné un lot de 10 $, qu’elle a utilisé pour acheter un autre billet de la même édition.

Francine a décidé de le faire valider sur les lieux de l’achat. Le commis lui a vite annoncé qu’elle remportait un gros lot de 100 000 $. « Je n’en revenais pas quand j’ai vu le montant s’afficher à l’écran! », a dit la gagnante.

Grande amatrice de hockey, Francine compte célébrer cet heureux événement en assistant à un match des Canadiens de Montréal en compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants. « Mais pas dans les sièges du haut! », a-t-elle lancé en riant.

Le billet gagnant a été acheté au Ultra Dépanneur – Accommodation M’as-tu vu, situé sur la 139e Rue, à Saint-Georges.