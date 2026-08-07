Boum multiplicateur
Un billet de loterie acheté à Saint-Georges fait gagner 100 000$ à Francine Gilbert
Francine Gilbert, résidente de Chaudière-Appalaches, a mis la main sur l’un des gros lots de 100 000 $ du billet à gratter Boum multiplicateur.
Francine Gilbert achète occasionnellement des billets à gratter. Lors d’un arrêt au dépanneur, elle s’est laissé tenter par le billet Boum multiplicateur. Grâce à ce dernier, elle a gagné un lot de 10 $, qu’elle a utilisé pour acheter un autre billet de la même édition.
Francine a décidé de le faire valider sur les lieux de l’achat. Le commis lui a vite annoncé qu’elle remportait un gros lot de 100 000 $. « Je n’en revenais pas quand j’ai vu le montant s’afficher à l’écran! », a dit la gagnante.
Grande amatrice de hockey, Francine compte célébrer cet heureux événement en assistant à un match des Canadiens de Montréal en compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants. « Mais pas dans les sièges du haut! », a-t-elle lancé en riant.
Le billet gagnant a été acheté au Ultra Dépanneur – Accommodation M’as-tu vu, situé sur la 139e Rue, à Saint-Georges.
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