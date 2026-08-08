Voiture emboutie dans un dépanneur

Une voiture en a embouti une autre, laquelle s'est retrouvée dans l'entrée du Dépanneur La Chaudière de la première avenue à Saint-Georges.

L'accident est survenu vers 16 h 30 aujourd'hui.

Selon ce qu'a appris EnBeauce.com, le premier véhicule se trouvait juste en face du commerce, sur la voie de sortie du stationnement des nombreux immeubles à logement du secteur, lorsqu'il a été poussé par le second véhicule qui se trouvait derrière. Apparemment, la conductrice de la 2e voiture aurait appuyé sur la pédale de l'accélérateur plutôt que celle du frein.

Les premiers répondants ont été appelés sur les lieux.

Selon la Sûreté du Québec, l'incident n'aurait finalement fait qu'un blessé léger.