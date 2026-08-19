Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique

L’identité du motocycliste qui a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la route 108 à Saint-Alfred, vient d'être rendue publique par le bureau du coroner.

Il s’agit d’André Rodrigue, 88 ans, de Beauceville.

Selon les premières constatations, l'homme, qui enfourchait un engin de type spider, a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage vers une entrée de résidence, laquelle manoeuvre s'est traduite par une sortie de route de la moto qui a heurté de plein fouet un poteau électrique.Le motocycliste a été éjecté de son véhicule.

Le coroner poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.