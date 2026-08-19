Nous joindre
Publicité
Faits divers

André Rodrigue de Beauceville

Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique

Accident de moto à Saint-Alfred: l'identité de la victime rendue publique
Photo: Archives EnBeauce.com

3585vues

L’identité du motocycliste qui a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu mardi, en fin d'après-midi, sur la route 108 à Saint-Alfred, vient d'être rendue publique par le bureau du coroner.

Il s’agit d’André Rodrigue, 88 ans, de Beauceville.

Selon les premières constatations, l'homme, qui enfourchait un engin de type spider, a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage vers une entrée de résidence, laquelle manoeuvre s'est traduite par une sortie de route de la moto qui a heurté de plein fouet un poteau électrique.Le motocycliste a été éjecté de son véhicule.

Le coroner poursuit son investigation afin de faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès.

À lire également

Décès d'un motocycliste de 88 ans

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Voiture en feu sur l'A-73
Faits diversPublié le 24 août 2026

Voiture en feu sur l'A-73

Une voiture a pris feu sur l'autoroute A-73, à la hauteur du km 78, dans le secteur de Vallée-Jonction. L'incident est survenu vers 15 h 15 cet après-midi alors que la voiture circulait en direction Sud. Au moment de publier cet article, la Sûreté du Québec avait peu d'information. Notre journaliste Germain Chartier, qui a pris la photo avant ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Saint-Georges: intervention des pompiers sur la rivière Chaudière
Faits diversPublié le 23 août 2026

Saint-Georges: intervention des pompiers sur la rivière Chaudière

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges est intervenu ce midi sur la rivière Chaudière, près du pont David-Roy pour une personne en détresse. Les pompiers ont reçu l'appel vers 11 h 30. Sur place, une femme qui nageait dans le secteur s'est finalement épuisée. Ils l'ont donc sortie de l'eau et elle a été transportée à ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Décès d'un motocycliste de 88 ans
Faits diversPublié le 19 août 2026

Décès d'un motocycliste de 88 ans

Un motocycliste de 88 ans a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu vers 16 h 30, hier, sur la route 108 à Saint-Alfred. L'homme, qui enfourchait un engin de type spider , a voulu éviter un véhicule qui effectuait un virage vers une entrée de résidence, laquelle manoeuvre s'est traduite par une sortie de route avant de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Sylvio Morin