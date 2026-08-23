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Faits divers

Sauvetage nautique

Saint-Georges: intervention des pompiers sur la rivière Chaudière

Saint-Georges: intervention des pompiers sur la rivière Chaudière
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Photo: EnBeauce.com

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Le Service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges est intervenu ce midi sur la rivière Chaudière, près du pont David-Roy pour une personne en détresse.

Les pompiers ont reçu l'appel vers 11 h 30. Sur place, une femme qui nageait dans le secteur s'est finalement épuisée. Ils l'ont donc sortie de l'eau et elle a été transportée à l'hôpital par prévention.

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