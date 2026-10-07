Des pales d'éoliennes traversent la Beauce

Des pales d’éoliennes traversent les routes de la Beauce depuis quelques semaines en direction du projet éolien de la Haute-Chaudière, situé sur des terres forestières privées et publiques de Frontenac, Audet et Lac-Mégantic.

Ce défilé devrait durer environ 65 jours, selon la MRC du Granit. Au total, ce sont 20 éoliennes qui doivent être raccordées à une sous-station électrique située à Lac-Mégantic. L’ensemble des composantes seront livrées par 12 camions entre les routes beauceronnes et la voie de contournement.

Il s’agit d’un engagement en développement durable de la MRC du Granit puisqu’elles devraient générer l'équivalent de l'énergie consommée par 20 000 foyers annuellement.

Si vous croisez l’un de ses impressionnants convois, c’est l’occasion de voir de près une pale d’éolienne.