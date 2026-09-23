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Faits divers

Sur la 87e rue

Un accident fait un blessé léger à Saint-Georges

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Photo: EnBeauce.com

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Les pompiers du Service de Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Georges ont été appelés, ce mardi 22 septembre, pour un accident avec blessé léger, proche du Super C sur la 87e Rue. 

En effet, une collision avec deux véhicules a eu lieu au niveau de l'entrée du concessionnaire et une des voitures a terminé sa course dans la clôture de ce dernier.

Une conductrice a été transportée à l'hôpital de Saint-Georges pour y traiter des blessures légères. Les pompiers ont procédé à la sécurisation des véhicules et ont facilité le travail des remorqueurs. La circuclation a pu être rétablie au bout de 25 minutes. 

 

 

 

 

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