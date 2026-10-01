Les mardi 6 et mercredi 7 octobre
Exercices de sauvetage nocturne prévus sur la rivière Chaudière
Le Service de la sécurité incendie (SSI) de Saint-Georges tiendra des exercices de recherche et de sauvetage nocturnes sur la rivière Chaudière les mardi 6 et mercredi 7 octobre, de 18 h 30 à 21 h, entre le barrage gonflable et le pont David-Roy.
Les membres de l'équipe de sauvetage s'exerceront à la recherche, à la localisation et à la récupération de victimes.
Des pompiers sillonneront les rives de la rivière pendant que d'autres prendront place dans deux embarcations, avec l'aide de projecteurs et d'un drone.
Ces entraînements s'inscrivent dans le Cadre de référence en sauvetage nautique du ministère de la Sécurité publique du Québec et permettent à l'équipe de sauvetage nautique de la Ville de maintenir et de développer ses connaissances. Ils se tiennent tout au long de l'année sur la rivière Chaudière, notamment en amont du barrage gonflable et du barrage Sartigan.
La Ville précise que la Sûreté du Québec est informée de la tenue de ces exercices.
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