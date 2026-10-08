Un homme de 32 ans arrêté à Saint-Joseph pour trafic de stupéfiants

Un homme de 32 ans, domicilié à Saint-Joseph, a été arrêté le 30 septembre dernier dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants menée par la Sûreté du Québec.

L'opération a réuni les policiers de la MRC Beauce-Centre et de Lac-Etchemin, de même que des enquêteurs d'équipes intégrées sur le crime organisé. Libéré après son interrogatoire, il attend la suite des procédures.

Des perquisitions ont été menées dans son appartement de la rue Valois, à Saint-Joseph, ainsi que dans deux véhicules. Un maître-chien était présent sur les lieux. Les policiers y ont saisi près de 13 000 $ en argent canadien et deux cellulaires, en plus d'un important assortiment de substances et de médicaments.

Du côté des drogues, la SQ fait état d'un peu plus de deux grammes de cocaïne, d'un peu plus de 30 grammes de champignons contenant de la psilocybine, de près de 200 grammes de haschich et de quelques comprimés de méthamphétamines. Le cannabis se déclinait en un peu plus de 25 grammes de cannabis séché en cocottes, près de 115 grammes de produits comestibles solides et près de 175 grammes de boissons, des infusions à boire.

S'y ajoutent un peu plus de 35 comprimés de médicaments sous ordonnance.

L'enquête a été lancée en février 2026 à la suite d'informations transmises par le public. La SQ souligne qu'il s'agit d'un beau travail de collaboration entre les différentes équipes.