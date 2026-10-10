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Faits divers

Enquête en cours

Un incendie suspect détruit une maison à Notre-Dame-des-Pins

Une publication EnBeauce.com
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Photo: Ethan Vachon Photographe

Les pompiers de Saint-Georges sont intervenus cette nuit pour un feu de résidence au 1322 route du Président Kennedy à Notre-Dame-des-Pins.

Ils ont été appelé autour de 4 h ce matin, par le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville qui avait reçu un premier appel pour un feu de résidence éclaté entre Beauceville et Notre-Dame-des-Pins. 

Une fois sur place, les pompiers de Beauceville avaient demandé l'entraide de Saint-Joseph-de-Beauce avant de constater que la maison se trouvait sur le territoire de Notre-Dame-des-Pins. C'est pour cette raison qu'ils ont contacté le SSI de Saint-Georges qui a pris la relève et éteint l'incendie.

« On a fini à la pelle mécanique parce que quand on est arrivé c'était un embrasement généralisé. La maison était complètement en feu et avait déjà commencé à s'effondrer. Pendant le combat, l'intérieur de la maison c'est entièrement effondré, c'était un incendie assez violent. Après notre départ on a donc dû utiliser une pelle mécanique pour la sécuriser », a expliqué Frédéric Morin, directeur du SSI de Saint-Georges. 

La maison était innocupée.

Les pompiers ont quitté les lieux vers 8 h 30 ce matin et le dossier a été remis à la Sûreté du Québec, car quelques éléments semblaient suspects. Une enquête est en cours. 

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