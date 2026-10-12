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Faits divers

À Saint-Georges

Un violent incendie en cours dans l’usine Boccam

Une publication EnBeauce.com
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Les pompiers du service de sécurité incendie de Saint-Georges, ont été appelés, ce dimanche soir, dans le parc industriel pour un feu.

En effet, un violent incendie est actuellement en cours dans l’usine de l’entreprise Boccam, située au 9200, sur la 25e Avenue.

Si l’origine de ce feu n’est pour le moment pas connu, ce dernier s’est rapidement propagé au toit. Des flammes et de la fumée sont visibles.

Il est recommandé d’éviter le secteur pour faciliter le travail des services de secours. 

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