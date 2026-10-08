Appel à la vigilance en raison de stratagème de fraude

La Sûreté du Québec a diffusé un message de sensibilisation suite à plusieurs cas de fraude signalés et encore en circulation dans toute la grande région de Lotbinière-Appalaches.

Les fraudeurs utilisent différents stratagèmes, se faisant passer soit pour des policiers de la Sûreté du Québec, des enquêteurs et/ou des conseillers travaillant chez Desjardins, ou encore pour des inspecteurs d’institutions financières ou de police. Les fraudeurs contactent les gens en leur mentionnant qu’ils ont été victimes de fraude, semblent crédibles dans leurs informations et vous demandent des informations personnelles et de leur faire un virement bancaire, afin que vous puissiez récupérer votre argent.

Les fraudeurs créent de cette façon un sentiment d’urgence. Ils peuvent aussi vous mentionner qu’il y a un problème avec votre carte de débit, ou encore que vous avez été victime de fraude chez un commerçant (ex : pharmacie), vous demandent des informations personnelles, dont votre nip et/ ou les informations de votre carte de crédit et ils vous mentionnent qu’un employé va passer récupérer la carte dans une enveloppe à votre domicile pour régler le problème. Ils peuvent même aller jusqu’à vous demander de placer également à l’extérieur vos bijoux ou objets de valeurs, afin qu’ils soient analysés pour les comparer à des dossiers en cours d’enquête. Ne vous laissez pas prendre et ne déposez rien à l’extérieur de votre résidence..

Ils peuvent également vous demander de répéter et/ ou d’écrire certaines phrases relatives à des transactions que vous avez effectuées au guichet. Sachez que ceci n’est pas une façon de procéder des policiers ni des autres instances gouvernementales. Ces derniers ne vous demanderont jamais d’effectuer un virement ni de laisser des objets à l’extérieur, ni des informations personnelles au téléphone.

Ne donnez JAMAIS d’informations personnelles au téléphone. Raccrochez immédiatement si vous recevez ce type d’appel et dans le doute concernant un problème avec une transaction effectuée ou votre carte de crédit ou de débit (si par exemple on vous mentionne qu’elle aurait été suspendue ou autre), téléphonez vous-même à votre institution financière. Parlez-en à vos proches (parents, grands-parents, etc).

Les scénarios utilisés par les fraudeurs

De nombreux fraudeurs s’activent à personnifier un conseiller, un enquêteur, un membre de votre famille ou un représentant du gouvernement. Cela afin de vous manipuler et de vous amener à divulguer vos renseignements personnels ou bancaires. De plus, ils ont recours à des logiciels ou à des applications informatiques pour vous tromper, notamment en modifiant le numéro apparaissant à votre afficheur. Faîtes le point quant à ces arnaques en cours ainsi qu’aux bons réflexes à adopter pour s’en prémunir:

Arnaque du faux conseiller financier

Votre institution financière vous informe d’activités frauduleuses sur votre compte? Votre carte de crédit a été clonée? Vous devez fournir vos renseignements personnels et bancaires au téléphone? Méfiez-vous, refusez. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en leur disposition. Leur but? Vous mettre en confiance! On invoque la pandémie pour vous demander d’insérer vos cartes de paiement et vos mots de passe dans une enveloppe afin qu’un conseiller vienne les récupérer à votre domicile? Refusez, raccrochez, c’est de la fraude.

Arnaque de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

On vous informe que vous devez rembourser un montant d’argent d’impôt et que vous serez arrêté par un policier si vous ne payez pas immédiatement? Raccrochez. Aucun organisme gouvernemental ne procède ainsi ou ne formule de telle demande.

Arnaque du grand-parent

Un membre de votre famille (exemple: petit-fils) invoque un besoin d’argent urgent en raison d’un accident d’auto, d’une détention, d’une hospitalisation, etc.? Vous ne devez surtout en glisser mot à personne? N’envoyez pas d’argent dans l’immédiat. Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec qui vous communiquez en appelant un autre membre de la famille ou des amis. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.

Arnaque du faux policier

Vous devez rembourser de prétendus constats d’infraction impayés? Vous êtes menacé d’un état d’arrestation si vous refusez de fournir votre numéro de carte de crédit ou d’acheter des cryptoactifs? Refusez. Raccrochez au nez de ces fraudeurs.

Vous doutez quand même?

Prenez un moment de recul. N’envoyez pas d’argent. Ne transmettez aucun renseignement personnel ou bancaire. À partir d'une source sûre, retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme présumé. Par la suite, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est

adressée.

Dénoncez l’incident auprès du service de police qui dessert votre municipalité :

• Sûreté du Québec : 9-1-1

• Municipalités non desservies par le 9-1-1, composez le : 310-4141 ou *4141 (cellulaire)

• Service de police local.

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada, par téléphone au 1 888 495-8501 ou en visitant le www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.