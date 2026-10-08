Bulletin de la SQ
Deux conducteurs interceptés pour l'usage du cellulaire au volant
Un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce a intercepté deux conducteurs pour l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volant le 24 septembre, entre 12 h et 14 h.
Un homme de 39 ans de Tring-Jonction a été intercepté sur la rue Principale, à Vallée-Jonction, tandis qu’un autre homme du même âge, de Saint-Elzéar cette fois, a été intercepté sur la route du Président-Kennedy, à Scott. Chacun d'eux a reçu un constat d’infraction de 547 $ assorti de cinq points d’inaptitude.
Quelques jours plus tard, le 29 septembre vers 14 h 30, alors qu’un policier de la MRC de La Nouvelle-Beauce effectuait une opération liée aux excès de vitesse sur la route Saint-Elzéar, à Sainte-Marie, il a aperçu un automobiliste dépasser un cycliste en demeurant dans la même voie que celui-ci, alors qu’aucun véhicule ne circulait en sens inverse. Le conducteur, un homme de 69 ans de Saint-Elzéar, a été intercepté et a reçu un constat d’infraction de 338 $ assorti de deux points d’inaptitude pour avoir dépassé un cycliste sans maintenir une distance raisonnable entre son véhicule et le cycliste.
Enfin, le 3 octobre, un patrouilleur de la MRC de Beauce-Sartigan a tenté d’intercepter un véhicule à la suite d’une infraction au Code de la sécurité routière. Ce dernier a pris la fuite et a terminé sa course enlisé dans le secteur de l’avenue de la Chaudière. Une brève enquête policière a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un véhicule volé. L’enquête se poursuit afin d’identifier le suspect et de porter des accusations.
Capacités affaiblies
Les policiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont aperçu un homme qui semblait inconscient à bord de son véhicule sur la rue Principale, à Vallée-Jonction le 24 septembre vers 21 h 30.
En discutant avec le conducteur, un homme de 29 ans de Vallée-Jonction, les policiers ont constaté qu’il était confus et qu’il éprouvait notamment de la difficulté à fournir ses documents. Ils ont rapidement acquis des motifs raisonnables de croire qu’il conduisait avec les capacités affaiblies par l’alcool.
L’homme a été arrêté et transporté au poste afin de fournir des échantillons d’haleine à l’éthylomètre. Les résultats obtenus étaient supérieurs à la limite permise par la loi. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours, son véhicule a été remisé et il a été libéré par citation à comparaître.
Prévention et police de proximité
Les 28 et 29 septembre, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce a effectué de la surveillance et des patrouilles préventives à la polyvalente Benoît-Vachon, à Sainte-Marie. Les interventions ont notamment porté sur le stationnement, la réglementation concernant le vapotage dans l’établissement, la circulation des piétons et la présence d’intrus. Le 30 septembre, le PIMS a également rencontré des élèves utilisant des trottinettes électriques afin de les sensibiliser à la réglementation applicable et aux règles de circulation à respecter.
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