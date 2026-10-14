Noyade à Saint-Lambert-de-Lauzon: la coroner donne deux recommandations à la municipalité

Suite au décès d’Alexis Moffet survenu dans la rivière Chaudière en juin dernier, la coroner Me Donald Nicole a émis deux recommandations à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon.

Rappelons que le 16 juin 2026, le jeune homme de 20 ans s'était rendu au Parc du Détroit avec des amis, à Saint-Lambert-de-Lauzon, pour faire du kayak sur la rivière Chaudière. Une heure après leur départ, Alexis Moffet a chaviré en traversant un remous avant de disparaître sous les eaux. Son corps a été retrouvé seulement cinq jours plus tard, sur les rives du fleuve St-Laurent à Lévis.

« Lors des recherches, les plongeurs ont constaté qu’à l’endroit de la disparition de M. Moffet, il y a une fosse très profonde (plus de 23 mètres) avec des parois rocheuses, des crevasses et un fort courant aspirant. Le tout, rendant l’endroit extrêmement dangereux », a précisé la coroner dans son rapport rendu public ce mardi 13 octobre.

Il se trouve que cet endroit est pourtant très facilement accessible aux usagers, et ce, sans indications particulières sur ces conditions. C’est donc en ce sens que Me Nicole a émis ses deux recommandations:

- installer, avant l’été 2027, dans le Parc de Détroit de la Chaudière, des affiches informant les usagers des dangers et des risques reliés à la pratique d’activités sur la rivière Chaudière,

- mettre en place les mesures visant à limiter l’accès à la rivière aux extrémités des sentiers, le cas échéant.

La coroner a également recommandé à la Société de Sauvetage du Québec de faire des activités de sensibilisation concernant la pratique sécuritaire du kayak en eaux vives, « en mettant l’accent sur l’importance d’une formation adéquate ainsi que sur l’utilisation d’équipements adaptés aux conditions de navigation. » En effet, lors de cet accident, la victime portait malheureusement un gilet de sauvetage non adapté aux conditions de l’endroit et son kayak, bien qu’en bon état, n’était pas conçu pour la navigation en eau vive.