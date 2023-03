La zoopédagogie selon Érika Boucher

Voir la galerie de photos

Depuis plus d'un an, Érika Boucher exerce le beau métier de zoopédagogue par lequel elle aide les gens à mieux se concentrer, à s'épanouir ou tout simplement à se divertir, et ce, grâce à ses animaux.

Dans sa résidence de Saint-Simon-les-Mines, elle accueille deux chiens, quatre cochons d'Inde, de nombreux lapins, plusieurs poules, une chèvre, un alpaga et un adorable mouton qui la suit partout. Impossible de rester neutre lorsque l'on rencontre tous ces beaux animaux, doux et sociables. C'est justement pour cette raison qu'ils sont parfaits pour aider Érika dans sa tâche.

Pour exemple, elle accompagne un enfant qui a un trouble du comportement avec hyperactivité et qui fait de l'anxiété. « Mais je vois la différence. Je le vois, dès que je pose l'animal sur lui, il s'ouvre à moi et puis je peux l'aider en français et maths », a-t-elle raconté dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Elle peut intervenir auprès de tous les âges et pour de nombreuses raisons différentes.

Découvrez l'univers d'Érika Boucher, zoopédagogue