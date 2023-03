Le sort s'acharne sur la famille Parent

Il semble que le sort ait choisi de s'acharner sur la famille Parent, qui cumule les drames depuis près d’un an.

Alphonse Parent est mort accidentellement à l’âge de 87 ans, le 30 mai 2022. Son corps avait alors été retrouvé sur une terre à bois de la 1re avenue Sartigan, à Saint-Georges. C’était un homme travaillant qui a construit sa ferme au début des années 70, avec sa conjointe, Georgette. Père, grand-père et arrière-grand-père d’une grande famille, il a laissé un grand vide autour de lui.

« Il était un homme très vaillant, intelligent, amoureux des animaux, connu de tous et toujours prêt à aider son prochain », c’est ainsi qu’il est décrit par les membres de sa famille.

« Depuis le décès (la ferme) est menée à bout de bras par plusieurs ». Deux de ses fils ont pris la relève, héritant de 70 vaches et plusieurs milliers de dindons.

Quelques semaines plus tard, une machine agricole qui lui appartenait a pris feu. La machinerie, d'une valeur d'environ 25 000 $, a été une perte totale.

Puis, c’est la ferme qui a été la proie des flammes il y a quelques jours à peine. Il ne reste plus rien de cet édifice et toutes les bêtes ont péri. « La seule chose qui nous console dans l'histoire, c'est que lui-même n'a pas vécu ce drame avant son décès », a mentionné à EnBeauce.com un membre de la famille, encore ébranlé par cette douloureuse suite d’événements dramatiques. « Heureusement, le vent allait dans le bon sens, donc le poulailler a été épargné. »

Dans un contexte de succession, et dans une grande famille, la gestion de l’héritage et de la situation est plutôt complexe. Il est encore trop tôt pour savoir si la ferme verra le jour de nouveau. L’endroit fêtait tout juste ses 50 ans.

Quoi qu’il en soit, la famille reçoit énormément de soutien de la part des gens autour d’elle. « On a reçu beaucoup de messages de solidarité. Il y a même des entrepreneurs qui ont proposé de nous aider et certains fournisseurs ont effacé la dette qu’on leur devait. C’est sur que le troupeau est décédé donc il n’y aura plus de revenu qui va entrer. On voulait donc remercier les gens pour les preuves de solidarité. »

En espérant maintenant que la tempête fasse demi-tour pour que le soleil revienne sur les terres de la famille Parent.