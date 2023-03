Une maison bâtie pour nourrir

Voir la galerie de photos

À l'occasion de la 14e Maison Moisson Beauce, trois intervenants principaux ont livré des témoignages sur leurs implications et leurs motivations à faire partie de ce projet année après année.

Ainsi, retrouvez Marie Champagne, directrice de Moisson Beauce, Vincent Bernard, copropriétaire de Construction Robert Bernard et Sandra Party de la compagnie Signé SP dans ce reportage réalisé par EnBeauce.com.

La toute première maison de ce projet a vue le jour en 2010 alors que Vincent Bernard souhaitait attirer du monde à l'Expo habitat Beauce. Au fil du temps, les partenaires sont restés et la campagne n'a jamais cessé.

La 14e Maison Moisson Beauce

Le ou les gagnants pourront choisir entre le montant d’argent ou prendre la demeure, située au 1054, 147e Rue à Saint-Georges. Toutefois, en nouveauté, le montant est une somme jamais vue encore de 250 000 $. L’année dernière, c’était un montant de 190 000 $.

Après huit maisons unifamiliales, quatre jumelés et une maison de ville, la maison 2023 est de nouveau une unifamiliale située sur un grand terrain de plus de 15 500 pieds carrés avec aucuns voisins à l'arrière. De plus, elle se trouve au cœur d’un quartier en développement.

Suivant toujours les tendances actuelles, les designers ont choisi d’aller dans un style Art déco revisité. C’est le retour des arches, du verre cannelé, du velours et de la dorure.

Billets en vente

Le tirage revient sous la forme de 100 $ le billet. Seulement 4 500 seront en vente dans une cinquantaine de commerces de la région.

De plus, chaque billet donne une entrée gratuite à l’Expo Habitat de Thetford et une entrée gratuite à l’Expo Habitat de Saint-Georges. Les billets sont en vente sur https://www.moissonbeauce.qc.ca/tirage-de-la-maison-moisson-beauce et dans plusieurs points de vente dans la région :

Chaudière-Appalaches : Desjardins ;

Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert ;

Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins ;

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît ;

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin ;

Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur l’Essence’Tiel ;

Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard ;

Saint-Georges (secteur Est) : Accommodation 7-23, Accommodation l’Escale, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur Shell 107e, Familiprix (Carrefour SaintGeorges), IGA Extra Rodrigue & Morin, IGA Famille Rodrigue & Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet, Tigre Géant ;

Saint-Georges (secteur Ouest) : Brunet - Pharmacie Brigitte Cliche, Coop Avantis - BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce ;

Saint-Georges (secteur Saint-Jean) : Alimentation CM ;

Saint-Magloire : J.L. Asselin ;

Saint-Martin : Alimentation Quirion ;

Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village ;

Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Le tirage se déroulera le jeudi 13 avril à 18 h 30 à la Maison Moisson Beauce, sous la surveillance de la firme comptable Blanchette Vachon s.e. n.c. r. l.