La Médaille de l'Assemblée nationale remise à Marie-Philip Poulin

Kléo Carrier partage son quotidien avec les mammifères marins de l’Aquarium de Québec où elle travaille depuis plus de neuf ans. Native de Saint-Georges, Kléo est passionnée par les animaux depuis son plus jeune âge. « Quand j’étais jeune, je voulais être vétérinaire, comme toutes les petites filles qui aiment les animaux. Puis, finalement je me ...