Régis Roy vibre aux sons du tambour

Régis Roy est un résident de Saint-Isidore de 63 ans qui est animé par les sons qui l'entourent et surtout par les percussions et le tambour depuis son plus jeune âge.

C'est une suite d'événements de sa vie qui l'ont conduit à s'intéresser à la fabrication de tambours traditionnels amérindiens. Il a alors appris sur le processus, les matériaux, mais aussi toute la spiritualité qui entoure la fabrication du tambour.

« Quand ça me parle, quand c'est très révélateur pour moi, ça part! Là il n'y a plus rien qui arrête, il n'y a plus de frontières. Ce n'est pas irraisonné, c'est toujours dans un senti. C'est le chemin spirituel de la chose », a-t-il expliqué à EnBeauce.com en entrevue vidéo. C'est se ressenti, cet instinct, qui l'a conduit où il est aujourd'hui et à s'intéresser à toute cette spiritualité. « Ça m'a amené à toucher la spiritualité animale, amérindienne, les totems, la peau de l'animal, etc. J'ai gardé en parallèle le côté musicien, mais plus de la même façon. Il a fallu que je déconstruise totalement ce que j'avais appris. »

L'objectif étant de ressentir la musique à l'intérieur du corps et non dans la tête seulement. Petit à petit, il a appris de nombreux instruments et a découvert que les vibrations apportent du bien-être sur les gens.

« Le tambour c'est primordial. Pour moi, c'est une force tranquille et il y a une façon de le jouer pour juste prendre du temps pour soi. » Selon lui, il y a aussi la représentation de son masculin et de son féminin spirituel à travers l'action de jouer du tambour, la rencontre de soi.

Régis propose aussi des activités de création de tambours, une expérience unique.

Pour tout savoir sur son approche, visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.