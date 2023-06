Soccer: Roxanne Bolduc rêve de jouer en équipe nationale

Voir la galerie de photos

Après avoir quitté la Beauce et le Canada pour se rendre en Espagne, Roxanne Bolduc a rejoint le club de soccer de Levante UD. Après une belle première saison, la jeune sportive rêve de jouer en équipe nationale.

« Je suis vraiment très heureuse à Levante UD et je souhaite vraiment rester ici. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est jouer avec une équipe nationale, j'ai la chance d'en avoir deux, j'espère que ça arrivera », a lancé Roxanne Bolduc lors de son entrevue pour EnBeauce.com.

Un an après avoir quitté le territoire canadien pour s'établir à Valence, en Espagne Roxanne Bolduc ne regrette pas ce choix qui lui offre beaucoup plus de possibilités. « Il y a beaucoup plus d'opportunité pour le football féminin. Juste à Valence, on compte trois académies proches de la ville. Il y a beaucoup plus de chance de se faire voir, que dans d'autres pays », a-t-elle détaillé.

Une autre vision du soccer

En Espagne, il est difficile de ne pas remarquer que le football est présent à chaque instant. Le pays qui compte des équipes reconnues dans le monde entier comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, est l'endroit rêvé pour beaucoup de jeune athlètes.

Néanmoins, Roxanne Bolduc admet qu'une adaptation est nécessaire tant la vision du football est différente. « Tout d'abord, c'est vrai que je ne parlais pas la langue donc j'ai dû l'apprendre. Il a fallu apprendre leur type de jeu et s'adapter tout en comprenant ce que veulent les entraîneurs », a-t-elle ajouté.

En plus de Levante UD, Roxanne a récemment participé à des détections en vue de joindre éventuellement l'équipe de France avec les U16 ou U17. En attente de réponse, la Québécoise sera de retour en Beauce dans quelques semaines pour aller à la rencontre dans ses anciens entraîneurs.

Pour en savoir plus sur l'aventure espagnole de Roxanne Bolduc, visionnez l'entrevue complète en vidéo ci-dessus.