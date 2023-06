Voir la galerie de photos

On l'oublie souvent, mais il suffit d'«une seconde d'inattention et c'est toute une vie qui bascule ». C'est justement ce que rappelle Huguette Giroux, la mère de Yohan Breton, un homme de 47 ans qui a subi un accident de la route il y a 30 ans. « On croit toujours que ça arrive qu'au voisin, mais on oublie souvent que le voisin du voisin c'est nous. »

Le soir du 8 août 1993, deux jours avant d'avoir ses 18 ans, Yohan rentrait de soirée avec des amis et en voulant allumer le chauffage, il a perdu le contrôle de son véhicule et a frappé un arbre. « Je peux vous dire que la vie a basculé cette journée-là », a mentionné la mère, accompagnée de son fils, en entrevue avec EnBeauce.com.

Trente ans plus tard, ils racontent qu'il a fallu réadapter tout le quotidien d'une famille de Saint-Georges avec quatre enfants, Yohan étant le plus âgé de la fratrie. Après plusieurs mois d'hospitalisation et de réadaptation, il a repris des forces et retrouver certaines facultés cognitives, mais pas toutes. Aujourd'hui il n'a plus la notion de temps et de l'espace notamment. « Quand il va quelque part, il ne ressort jamais par la porte où il est entré », a témoigné Huguette en riant.

Par chance, Yohan aime rire et prend ces difficultés avec beaucoup d'humour. Cela rend les combats de la vie plus facile pour lui et ses proches. Il apprécie chaque jour de la vie et prône le bonheur.

« Quand le monde dit, "Oh j'ai le temps, je le ferais demain". Non, si tu peux le faire tout de suite, fais-le tout de suite. Parce que demain on ne sait pas ce qui peut arriver », a souligné Yohan.

Pour tout savoir de son quotidien, des combats auxquels il fait face et découvrir de petites anecdotes, visionnez l'entrevue complète en vidéo.