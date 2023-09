Une expérience extraordinaire à l'Ultra-trail du Mont-Blanc

Véronique Drouin et Yannick Bernard ont vécu, chacun à leur façon, une expérience extraordinaire lors de leur participation à l'Ultra-trail du Mont-Blanc en fin de semaine passée.

Les deux Beaucerons ont parcouru 171 km en courant, avec un dénivelé positif de 10 000 m pour faire le tour du Mont-Blanc en traversant l'Italie, la Suisse et la France. En présence ou à distance, ils se savaient soutenus par leur proche, la communauté beauceronne et la communauté de coureurs. Tous deux ont également ressenti sur place que le fait d'être Canadien leur valait beaucoup de soutien de la part des spectateurs présents.

« C'est des hauts et bas, mais je suis très satisfaite d'avoir réussi avec le soutien de mon chum qui était toujours là et qui savait quoi faire pour me remonter. Sur place il y a aussi tellement de gens qui nous encouragent, et ce, sur plusieurs kilomètres », a raconté Véronique à EnBeauce.com.

En effet, Véronique est très satisfaite de sa performance et a adoré son expérience. C'est à la première montée-descente que la sportive s'est rendu compte que ce serait difficile et que ça ne ressemblait en rien aux montagnes québécoises. « Mais un kilomètre à la fois, on est arrivés au bout sans trop de peine. » Il lui aura finalement fallu 41 h 12 pour parcourir les 171 km. « Honnêtement j'ai tout donné! Je ne pense pas que j'aurais pu faire mieux. J'ai donné au maximum de ma capacité », a-t-elle souligné enjouée.

Elle remercie son conjoint, sa famille, ses amis, la communauté de coureurs et l’entreprise Norgate Métal qui encourage la persévérance et le dépassement de soi et qui l’ont soutenu dans la réalisation de son objectif. « C'est vraiment magique comme expérience! »

Cependant, le parcours a été un tout autre défi pour Yannick. En effet, ce pharmacien de profession a été très malade la veille de la course. Pris de nausées et de douleurs, il n'a pas fermé l'oeil de la nuit et n'a finalement dormi que quelques heures, voire minutes, avant de commencer la course le vendredi soir à 18h. « Heureusement j'ai eu un mini regain d'énergie juste avant la course grâce aux gens qui nous encourageaient », a-t-il raconté.

Au départ de la course, il s'est tellement concentré pour contrôler son état de santé qu'il en a oublié les premiers kilomètres. « J'avais plus d'énergie, les poumons me brulaient, c'était vraiment atroce comme début de course! Mais après 20 h de course environ, grâce au soutien des gens autour de nous et à quelques médicaments, ça a finit par mieux aller. » Il aura finalement mis un peu plus de 33 h pour terminer la course. « Ce n'était pas l'expérience que j'aurais voulue, mais de l'Avoir finis et d'Avoir reçu tout cet amour c'est une super expérience à ma façon. »

Ce qui l'a marqué dans cette course c'est les paysages et les troupeaux à l'état sauvage qu'il croisait sur le chemin. « C'était magnifique ! Malgré tout, c'était une expérience extraordinaire », conclut-il.

Pour ce qui de le refaire, Véronique se dit assez satisfaite de son moment, mais elle reviendrait dans la région avec plaisir pour faire de la randonnée et plus profiter des paysages. Cependant, Yannick garde comme un goût d'inachevé et ne serait pas contre l'idée de se réessayer. « Il y a un petit bout de moi qui voudrait le retenter à pleine capacité », a précisé Yannick.