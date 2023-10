« C'est super excitant » — Marie-Philip Poulin

Voir la galerie de photos

Marie-Philip Poulin ne compte pas que sur son talent naturel pour entreprendre le nouveau droit de sa carrière professionnelle de hockeyeuse. Ces semaines-ci, elle met les bouchées doubles et tout le sérieux qu'on lui connaît au camp d'entraînement de la franchise montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LHPF), qui débutera sa première saison en janvier prochain.

« C'est super excitant! », avoue la Beaucevilloise, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, un mois après l'annonce de son embauche comme attaquante de l'équipe, avec la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, et l'attaquante Laura Stacey, qui est aussi sa conjointe dans la vie.

« On voulait mettre quelque chose en place [la ligue] qui va rester, qui va être là à long terme, qui va faire rêver les petites filles [de la relève] », fait remarquer l'athlète de 32 ans, qui a été élevée au rang de «compétitrice ultime» par la directrice générale de l'équipe, Danièle Sauvageau.

Considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps — parmi ses exploits, elle est la seule dans l'histoire du hockey féminin à avoir marqué des buts lors de trois finales olympiques pour la médaille d'or, deux fois en marquant des buts décisifs, y compris l'emblématique but en or en prolongation à Sotchi, en 2014 — Poulin ne se met pas une pression indue de porter sur ses épaules le succès du club et, ce faisant, celui de la ligue qui devra faire ses preuves. « Il y a toujours une pression, veut, veut pas. J'ai la chance de faire ce que j'aime le plus au monde. Avec tout cela, je réalise qu'il y a des petites filles qui nous regardent. On est des modèles pour elles. Oui, c'est une pression de plus mais c'est une belle pression ».

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo d'EnBeauce.com avec la hockeyeuse Marie-Philip Poulin.