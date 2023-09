« C’est ici que je me voyais réaliser mon rêve » — Marie-Philip Poulin

La nouvelle a été confirmée dans un communiqué publié en début d’après-midi aujourd'hui: Marie-Philip Poulin fera partie de la formation montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LHPF).

« Cette ligue professionnelle féminine est l’aboutissement de plusieurs années de travail de joueurs clés dans le milieu du hockey. C’est un jalon important que nous venons de franchir, non seulement pour la génération actuelle de hockeyeuses mais pour toutes celles qui aspirent à rejoindre notre ligue professionnelle un jour. Nous avons la chance aujourd’hui de gagner notre vie en jouant au hockey. Je suis fière de ce que nous avons accompli et surtout reconnaissante de faire partie de l’histoire du hockey féminin comme membre de l’équipe de Montréal. Cette ville vibre au rythme du hockey. C’est ici que je me voyais réaliser mon rêve », a mentionné la Beaucevilloise par voie de communiqué de presse.

Elle fait partie des trois premières joueuses à signer des contrats d'agent libre avec la franchise montréalaise de la ligue avec la gardienne de but, Ann-Renée Desbiens, et l'attaquante Laura Stacey, qui est aussi sa conjointe dans la vie.

Poulin est l'une des athlètes les plus connues à Montréal et au Canada, et la première joueuse de hockey féminin de l'histoire à remporter l'honorable prix Northern Star en tant qu'athlète de l'année au Canada. Souvent surnommée « Captain Clutch », la joueuse de 32 ans est la seule dans l'histoire du hockey féminin à avoir marqué des buts lors de trois finales olympiques pour la médaille d'or, deux fois en marquant des buts décisifs, y compris l'emblématique " but en or " en prolongation à Sotchi, en 2014.

La Beauceronne est membre de l'équipe nationale du Canada depuis 2007 et capitaine depuis 2015. Elle a été quatre fois médaillée olympique (3 or, 1 argent) et 11 fois médaillée aux championnats du monde (3 or, 7 argent, 1 bronze). Capitaine pour l’Universitét de Boston, elle s'est classée parmi les trois finalistes pour le prix Patty Kazmaier à sa dernière année d’éligibilité en 2015. Elle a joué deux saisons dans la CWHL avant son parcours en NCAA, jouant pour les Stars de Montréal à l'âge de 16 ans et remportant le titre de recrue de l'année en 2008, suivi de la Coupe Clarkson en 2009. Elle a repris sa carrière professionnelle en 2015 avec Les Canadiennes, remportant trois titres consécutifs de joueuse la plus utile et de meilleure marqueuse, ainsi qu'un deuxième championnat en 2017. Poulin s'est jointe à la PWHPA de 2019 à 21 et a mené le circuit au chapitre des points en 2022-23, en route vers le prix de la meilleure attaquante.

« Marie-Philip est toujours une véritable leader dans tous les groupes dont elle fait partie. Son éthique de travail est inégalée, et elle possède une multitude de facettes qui l'élèvent au rang de compétitrice ultime, tant sur la glace que dans la salle d’entraînement », a indiqué la directrice générale de l'équipe, Danièle Sauvageau,

Le trio de joueuses olympiques canadiennes a accepté des ententes de trois ans pour les saisons 2023-24, 2024-25 et 2025-26 de la LPHF. Les conditions salariales ne seront pas divulguées, conformément à l'Association des joueuses de la LPHF.