Ann-Sophie Moisan propose l'Halloween à l'année

La saison préférée d’Ann-Sophie Moisan c’est Halloween et ses créations Uneven peuvent en témoigner à l'année.

Anciennement résidente de Saint-Georges, Ann-Sophie crée des bijoux “creepy” et “spooky” depuis près de huit ans maintenant. Cette artiste est diplômée en bijouterie-joaillerie et en design de mode.

« Après mon dernier congé de maternité, je me suis lancé à temps plein dans mes créations, soit depuis 2021. Ça va bien mes affaires! », s’est réjoui l’artiste en entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Elle a même une employée depuis l’an dernier.

« Je fais des bijoux qui ont rapport avec Halloween, mais j’en vends à l’année. Je suis inspirée parfois de certains films, notamment Hocus Pocus de Disney, mais tout est créé par moi. »

Ann-Sophie a notamment plusieurs séries de petits fantômes en pendentif, tantôt pour la Saint-Valentin, tantôt pour l’été ou encore pour Noël. C’est le genre de projet qu’elle fait parfois en plusieurs exemplaires, mais sous toute limite. Elle fait aussi des pièces uniques.

« Des fois je vais créer dans la cire une mini sculpture 3D à la main, puis je fais couler la pièce et d’autres fois je travaille directement dans le métal, ça dépend toujours du projet », a-t-elle précisé. « Tout est fait localement soit chez moi dans mon atelier, soit à Montréal où je fais couler les pièces. »

Une bague sculptée en cire peut prendre jusqu’à 20 heures de travail, mais cela peut aussi prendre seulement 3 à 4 heures. « La plupart de mes créations sont à environ 10-12 heures de sculpture, puis après je les fais couler en argent. »

La créatrice peut faire de l’or sur commande, mais elle préfère l’argent. « L’argent oxyde avec le temps, j’aime bien l’effet et puis au lieu de faire une finition polie, je la fais brosser parce que j’aime bien le petit look un peu “rough”. »

À 33 ans, sa passion pour Halloween fait toujours partie de son quotidien. « Même petite, en primaire, j'ai toujours tripé là-dessus. Puis au secondaire je me suis mise à faire mes propres costumes et à triper sur le maquillage et l'ambiance. En devenant adulte, j'ai adopté le style Halloween à l'année, chez nous c’est toujours décoré! », a-t-elle conclu.