De la Jordanie au Vietnam: deux Beauceronnes relèvent le défi pour la recherche contre le cancer

Claude Gilbert et Julie Rodrigue sont deux Beauceronnes qui ont été marcher dans le désert de la Jordanie en avril 2023, tout en ramassant des fonds pour la Société de Recherche pour le Cancer (SRC).

En 2025, elles repartiront pour le Vietnam pour leur second Challenge SRC avec l'objectif d'amasser 20 000 $ pour la recherche contre le cancer.

L'histoire est belle pour ces deux amies. Alors qu'elles se sont connues en 2009 après avoir été enceinte en même temps de leurs filles, Julie Rodrigue voit sa vie radicalement changer après avoir été diagnostiquée d'un cancer en 2011. Une épreuve difficile qui aura néanmoins scellé cette amitié.

« Personnellement, je m'implique à cause de Julie. Parce que Julie a été malade après qu'on soit devenues amies et ça a comme débuté notre relation. C'est un lien qui nous unit. Donc c'est comme naturel pour moi de m'impliquer », a expliqué Claude Gilbert.

Avec l'envie de se dépasser, les deux femmes s'inscrivent en 2019 à un Challenge SRC pour aller marcher 105 km dans le désert de Jordanie.

« On dirait que depuis mon cancer, je cherchais toujours un moyen de redonner à la cause après la chance que j'ai eue d'être encore en vie et en santé. On en a parlé avec Claude et on a décidé d'embarquer dans le défi », a lancé Julie Rodrigue.

« À chaque année, il y a différents défis qui sortent, un peu partout dans le monde. Nous pour la Jordanie, on l'avait vraiment choisi. On voulait être totalement dépaysées et sortir de notre zone de confort ».

De la Jordanie au Vietnam

En Jordanie, les deux femmes ont fait face à la chaleur et aux différences de culture. Une véritable aventure dont elles ne gardent que de bons souvenirs.

« C'était beaucoup de chaleur et beaucoup de marche. C'était un vrai dépaysement. On a jamais eu chaud de même (rire). C'était un choc culturel, mais c'était bien. On faisait environ une vingtaine de kilomètres de marche par jour puis le soir, on dormait dans des petits bivouacs avec les nomades », a détaillé Claude Gilbert.

Pour ce premier défi, ce sont pas moins de 18 000 $ qui sont collectés par Julie et Claude pour la recherche. En 2025, elles repartent à l'aventure, mais cette fois-ci avec un objectif de 20 000 $.

« Je dirais que le premier défi était pour moi un moyen de me prouver que j'étais capable de le faire, puis de mettre un sens sur ce que j'avais vécu, l'année de chimiothérapie puis tout ça. Sur le second défi, c'est vraiment pour la recherche, on a tous du monde, dans notre entourage, qui est touché par le cancer, donc c'est pour faire avancer la recherche », a expliqué Julie Rodrigue.

Une campagne de levée de fonds déjà disponible

Les « P'tites mères dans le désert », qui seront désormais dans les rizières du Vietnam dès 2025, ont d'ores et déjà débuté leur levée de fonds. Il est donc possible pour la population et les entreprises, de donner directement sur leur cagnotte.

« Notre objectif est de 20 000 $. Il est déjà possible de nous faire des dons jusqu'au mois de novembre 2024. Après ça, nous entamerons notre préparation pour le départ en avril 2025 », a conclu Julie Rodrigue.

Julie et Claude partageront leur aventure au Vietnam sur leur page Facebook « Les p'tites mères dans les rizières - challenge SRC Vietnam 2025 ».

Si vous êtes intéressés pour faire un don à Julie et Claude, il est possible de le faire en cliquant ici.