Rose Tremblay se lance un nouveau défi en participant à son premier défilé de mode

Le 16 mars 2024, Rose Tremblay participera à son tout premier défilé de mode dans le cadre de la 27 édition du FSA Fashion Show à Québec.

Elle y avait déjà pensé l’an passé, mais cette année elle s'est dit « Aller je me lance! C'est un nouveau défi! »

Cette Georgienne de 21 ans étudie à l’université Laval en enseignement des arts plastiques. Bien qu’elle soit intéressée par le milieu du mannequinat depuis un moment, elle n'avait jamais osé se lancer jusque là. « Je ne me suis jamais laissé épanouir dans le mannequinat, mais on m’a souvent dit que je devrais essayer, que je suis photogénique, etc. Alors je me suis dit que c'était une chance qui ne se reproposera pas et j'ai sauté sur l'opportunité », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Rose a alors passé les auditions, qui sont réservées aux étudiants de l’université, et a obtenu sa place.

Un projet caritatif

Le défilé est organisé par les étudiants de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Tous les profits iront au Réseau Avant de Craquer qui vient en aide aux proches d’une personne vivant avec un problème de santé mentale.

Les mannequins doivent ainsi vendre des produits pour amasser des fonds à remettre à l’organisme et pour financer leur propre défilé. Les tableaux et les marques qu’ils présenteront dépendront de leurs contacts et de leur financement.

Poursuivre dans le milieu

La Beauceronne aimerait beaucoup poursuivre dans le milieu du mannequinat si l’occasion se présente. Elle explique que si des compagnies la contactent par la suite, que ce soit pour une publicité ou pour un petit défilé ou même des photos, elle aimerait beaucoup ça.

« Je me verrais difficilement comme mannequin professionnel, je ne suis pas très grande et je ne pense pas avoir le poids idéal malheureusement. C’est peut-être un peu pour ça que je me démotivais avant même d'essayer », a-t-elle confié.